В Пятигорске снимут второй сезон комедийного сериала 

1 авг. 8:32

Уже в начале августа в Пятигорске начнутся съемки второго сезона комедийного сериала "Жена олигарха -2".

В скором времени для участия в съемках в столицу СКФО приедут Игорь Верник, Елена Подкаминская, Александр Обласов и многие другие, передает "АиФ-Ставрополье".

Фильм рассказывает о судьбе бывшей жены олигарха, которая много лет безбедно жила в Англии, но ее муж-миллиардер нашел себе невесту помоложе и лишил бывшую всего состояния. Экс-миллиардерша возвращается в Россию, в небольшой городок Добруйск.

Съемки на КМВ будут идти больше месяца, говорится в сообщении.