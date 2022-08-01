Сулейман Керимов поможет достроить мечеть имени пророка Мухаммада в Дагестане 

1 авг. 1:37

Руководство Дагестана привлекло для завершения строительства одной из крупнейших в Европе мечетей - имени пророка Мухаммада - внебюджетные источники, точнее, средства выделит сенатор от РД Сулейман Керимов. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя республики.

"Мы несколько дней назад переговорили, и Сулейман Абусаидович принял решение участвовать в завершении строительства центра. Он и до этого неоднократно помогал, но ковид и прочие факторы мешали динамично оказывать постоянную помощь", - заявил Сергей Меликов.

Уточняется, что готовность принять участие в завершении строительства сенатор выразил по просьбе руководства Дагестана.

"Мой долг перед дагестанской уммой - завершить строительство этой достойной мечети", - подчеркнул сам Керимов.

Сейчас идут работы по благоустройству территории, где будет открыт музей истории ислама.