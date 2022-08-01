Кубанские сады атакует американская белая бабочка 

1 авг. 0:25

Россельхознадзор ввел в части Краснодара карантин на участке в 40 га - там обнаружена опасная для плодовых деревьев американская белая бабочка.

Атаке опасных вредителей подверглась особо охраняемая территория "Киргизские плавни" - 40 га зеленых насаждений между краснодарским микрорайоном Гидростроителей и озером Старая Кубань. Очагом карантина признан квадрат площадью 1 га в юго-западной части плавней. Весь остальной участок теперь считается буферной зоной, передает портал Юга.ру.

Американская белая бабочка поедает сливы, яблоки, груши, шелковицу, вишню, черешню, грецкий орех, айву и многое другое.

Теперь на протяжении нескольких лет подряд специалисты будут регулярно мониторить все плодовые деревья в опасной зоне. Снимут карантин лишь после того, как на протяжении трех лет подряд здесь не будет обнаружено ни единой вредительницы.