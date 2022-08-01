Мраморные клопы закрыли на карантин два ростовских парка

1 авг. 3:23

В двух парках донской столицы обнаружили опасных вредителей – "коричнево-мраморных" клопов: они появились в парках имени Горького и Островского, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

В первую очередь насекомое вредит сельскохозяйственным культурам - оно питается соком растений, делая проколы в листьях, на них образуются пятна, через которые могут проникать возбудители опасных для растений болезней, передает "АиФ-Ростов".

Для человека мраморный клоп практически не опасен, но они могут вызывать аллергии у людей со слабым иммунитетом.

Сейчас сотрудники донского Россельхознадзора проводят мероприятия, направленные на предотвращение распространения насекомых-вредителей, а парки закрыты на карантин.