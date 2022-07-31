Гостиницы Кипра пустуют без российских туристов

31 июл. 21:08

Гостиничный бизнес Кипра этим летом испытывает проблемы из-за отсутствия туристов из России и Украины, а также выросших цен на электроэнергию, сообщает телеканал Euronews.

"Невозможно заменить такое большое количество клиентов", - рассказал президент Всекипрской ассоциации менеджеров отелей Христос Ангелидис.

Этим летом на Кипр не смогли попасть россияне и украинцы.

При этом серьезно выросли расходы гостиниц на электричество в связи с энергокризисом в Европе.

Президент Ассоциации кипрских отелей Гарис Лоизидес уточнил, что многие отели предоставили ему примеры своих счетов за электроэнергию, которые достигают "100-150 тыс евро" ежемесячно. Расходы на электричество становится для кипрских гостиниц второй крупнейшей статьей затрат после затрат на зарплаты.