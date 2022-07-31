Врач перечислила сезонные продукты для антивозрастного питания

31 июл. 20:55

Доступные продукты питания, помогающие бороться со старением, перечислила терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова, пишет "Доктор Питер".

Сезонные продукты с антивозрастным эффектом можно употреблять практически ежедневно. Так, врач советует обратить внимание на чернику. Эта ягода - отличный источник витамина С, антиоксидантов и антоцианов. Как и другие ярко окрашенные ягоды, черника обладает противовоспалительным эффектом и защищает ткани от повреждения свободными радикалами.

Второй антиэйдж продукт - свекла. Овощ полезен для пищеварения, богат минералами, клетчаткой и витаминами. По словам гастроэнтеролога, свеклу полезно есть не только в отварном или печеном виде, но и в свежем, добавляя в салаты.

Арбузы помогают сохранять молодость благодаря большому содержанию жидкости, которой так не хватает нашим клеткам для полноценного увлажнения. Арбузы помогают пополнить запасы витаминов, минералов, поддерживают работу почек, выводят промежуточные продукты метаболизма. Кроме того, арбузы содержат ликопин, этот мощный антиоксидант защищает клетки от внешних воздействий, подчеркнула врач.

Помидоры также богаты ликопином, причем тепловая обработка только увеличивает его содержание в продукте.

По словам Самсоновой, в рацион также стоит включить молодую белокочанную капусту, а также цветную, брюссельскую, брокколи, кольраби. Все виды капусты богаты антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы.

К круглогодичным продуктам для молодости относятся мясо (индейка, курица, баранина, телятина), дикая рыба, особенно морская, бобовые, цельнозерновой хлеб и зеленый чай.