Владимир Путин проведет совещание по металлургии

31 июл. 20:39

В понедельник 1 августа президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ситуации в металлургической отрасли, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, российский лидер в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по вопросам развития металлургического комплекса РФ. "С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли России Д. В. Мантуров", - информирует Кремль.

Напомним, в июле Путин обсуждал с кабмином вопросы развития авиационной отрасли и ТЭК.

Напомним, 15 июля президент России подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. 29 июля стало известно, что Мантуров будет также курировать работу Росрезерва.