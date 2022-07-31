Энергокризис может повлиять на режим работы магазинов в Финляндии зимой

Дефицит электроэнергии может заставить финские магазины закрываться на пару часов этой зимой, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов", - информирует YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.
Рынок Финляндии энергодефицитный на 15%, сейчас дефицит покрывается из Швеции. В августе Финляндия планирует провести кампанию по энергосбережению среди домохозяйств.
Энергетической независимости страна сможет достичь с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото". Запуск энергоблока запланирован на декабрь.