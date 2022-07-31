Эрдоган обсудит с правительством процесс отгрузки зерна с Украины

31 июл. 20:07

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабинета министров процесс отгрузки зерна с Украины и "продуктовую сделку", заключенную 22 июля в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что первое судно с зерном с высокой вероятностью покинет порт Одессы в понедельник, 1 августа.

"Кабинет министров соберется завтра (в понедельник) под председательством президента Эрдогана. Последняя ситуация с поставками зерна с Украины будет приоритетным вопросом повестки дня кабмина. Будет дана оценка последней ситуации с подписанным в Турции соглашением об отгрузке зерна между Турцией, РФ, Украиной и ООН", - сообщает в воскресенье гостелеканал TRT Haber.

Также на заседании будут обсуждены шаги, "которые могут быть предприняты для достижения прекращения огня на Украине", оценено влияние шагов, предпринятых в борьбе с инфляцией, а рост числа случаев коронавируса в стране.

"Помимо борьбы с терроризмом также будут обсуждаться события в Эгейском море и Средиземноморье. После заседания президент Эрдоган выступит с обращением к нации", - передает телеканал.