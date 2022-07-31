В Иране сообщили о готовности  завершить переговоры по ядерной сделке в кратчайшие сроки

31 июл. 19:34

Иран в кратчайшие сроки готов завершить процесс по достижению договоренностей по ядерной сделке, сообщил в воскресенье глава делегации страны на переговорах по возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Али Багери Кани.

"Мы предоставили другой стороне свои предложения и идеи, чтобы подготовить почву для быстрого завершения переговоров", - написал он в Twitter сегодня.

Как отметил Багери Кани, Иран "тесно сотрудничает с партнерами по СВПД, особенно с координатором ЕС, чтобы предоставить США еще один шанс вернуться к сделке".