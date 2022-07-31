Чубайс попал в реанимацию, сообщила Собчак

31 июл. 19:08

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится в реанимации одной из европейских клиник.

"Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса – ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Она также опубликовала комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", - говорится в сообщении.

Синдром Гийена-Барре – заболевание иммунной системы, вызывающее мышечную слабость, боли или онемение, в более тяжелых случаях болезнь приводит к параличу.