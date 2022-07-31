День ВМФ в Кронштадте (фоторепортаж)

Каждый год в последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-морского Флота. Военные парады проходят в местах базирования Каспийской флотилии, Тихоокеанского, Северного, Черноморского и Балтийского флотов. С 2017 года была восстановлена традиция проведения главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, но у его берегов не могут пройти самые тяжелые и крупные корабли, поэтому самый масштабный парад проходит недалеко – в Кронштадте. В 1996 году этот город-порт перестал быть закрытым: въезд в него и для россиян, и иностранцев стал свободным. Теперь каждый желающий может увидеть здесь не только парад военных кораблей, но и авиапарад.