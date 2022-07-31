Жителей столичного региона снова ждет летняя жара 

31 июл. 19:23

На следующей неделе в столичном регионе снова установится солнечная сухая погода – воздух будет прогреваться до 31 градуса, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Несмотря на наступление финального месяца сезона и пересечение климатического экватора, лето не только не собирается сдавать свои позиции, но и, наоборот, на старте августа включит температурный "форсаж". В предстоящую первую рабочую неделю, с понедельника до пятницы, в атмосфере Центральной России будет господствовать антициклон, что сулит жителям региона солнечную, сухую и не по сезону теплую погоду", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Понедельник начнется с плюс 23-28, во вторник станет на градус теплее, в среду 25-30 градусов тепла, а в четверг и пятницу дневная температура достигнет максимума - 26-31 со знаком плюс. В ночные часы температура повысится с 9-14 градусов в начале недели до 13-18 - в конце. Такой температурный фон на 4-5 градусов выше климатической нормы.

Влияние атмосферного фронта проявится лишь с наступлением следующих выходных, из-за чего местами прошумят освежающие грозовые дожди, и температура упадет на 2-3 градуса, - добавил он.