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Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря ценам на нефть

Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря ценам на нефть

Во втором квартале 2022 года экономика Саудовской Аравии выросла на 11,8%, такой рост стал рекордным с 2011 года, сообщает агентство Bloomberg.

Рекордный рост экономики страны связан с высокими ценами на нефть. Ненефтяной валовый внутренний продукт вырос на 5,4%, нефтяная экономика за указанный период выросла на 23,1% по сравнению с данными за прошлый год, следует из предварительных оценок главного управления статистики Саудовской Аравии.

По мнению главы Минфина Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадана, нефтяной ВВП вырастет в этом году на 19%. Об этом он сообщил в мае на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На сегодняшний день в Саудовской Аравии ежедневно добывают по 10 млн баррелей нефти. В середине июля наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна готова довести нефтедобычу до 13 млн баррелей в сутки.

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