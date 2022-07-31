Турция заменит России ИКЕЮ

31 июл. 18:15

За первые шесть месяцев 2022 года экспорт турецкой мебели в Россию вырос на беспрецедентные 88,1%, до $65 млн.

Объем экспорта мебели, бумаги и продукции лесного хозяйства увеличился на 30% за указанный период. При этом поставки в Россию увеличились почти втрое по сравнению со средним показателем по отрасли, сообщает Anadolu.

По прогнозам экспортеров, в России продолжится рост спроса на турецкую мебель. Это связано как с введенным эмбарго в отношении России после начала спецоперации на Украине, так и с уходом из страны шведской сети IKEA.

По итогам прошлого года экспорт мебели из Турции составил $4,3 млрд, в первой половине 2022 года - $2,4 млрд, рассказал глава Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности (MOBSAD) Нури Гюрджан.

Экспорт турецкой мебели вырос не только в Россию, но и во Францию, США, Германию.

"Сегодня Турция занимает восьмое место среди стран-экспортеров мебели в Росси. В прошлом году экспорт в РФ составил около $40 млн, однако в первом полугодии экспорт вырос на 88,1% до $65 млн. Мы намерены достичь уровня более $100 млн к концу года и побить абсолютный рекорд", - заявил Нури Гюрджан

По его словам, турецкие производители получили хорошую возможность в связи с уходом с российского рынка мебельного гиганта IKEA.

Отметим, что в прошлом году Турция занимала десятую строчку в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию. В этом году на фоне санкций она поднялась на четвертое место. Только в июне экспорт турецких товаров в Россию оказался рекордным как минимум с 2010 года, составив за месяц $791,4 млн.