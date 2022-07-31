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Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе

Аэропорт Стамбула стал самым загруженным в Европе

С 22 по 28 июля крупнейший аэропорт Турции оказался самым загруженным в Европе.

Стамбульский аэропорт в указанный период осуществлял в среднем 1327 авиарейсов в сутки, следует из последнего отчета Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol.

В тройку самых загруженных европейских аэропортов также вошли Шарль-де-Голль в Париже и Схипхол в Амстердаме.

Отметим, что в топ-10 включен еще одна турецкая авиагавань, аэропорт Антальи. Он разместился на восьмом месте, с в среднем 942 авиарейсами в сутки.

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