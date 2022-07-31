Житель США выиграл $1,3 млрд в лотерею 

31 июл. 17:57

Владелец билета, приобретенного в американском штате Иллинойс, выиграл джекпот лотереи Mega Millions - сумма выигрыша составила $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте лотереи.

"Счастливый владелец билета из [штата] Иллинойс будет радоваться лету как очередной обладатель лотерейного джекпота на миллиард. В одном билете совпали все шесть номеров во время розыгрыша 29 июля, и он принес выигрыш в размере $1,3 млрд", - цитирует организаторов лотереи ТАСС.

Они уточнили, что выигрыш оказался больше уровня, определенного на основе фактических продаж билетов. Ранее появлялась информация, что размер джекпота составит $1,28 млрд.

Впрочем, счастливчик из Иллинойса не стал рекордсменом: в октябре 2018 года другой победитель Mega Millions получил джекпот более $1,5 млрд.