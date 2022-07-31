В Новороссийске состоится салют в честь Дня ВМФ

31 июл. 17:43

Сегодня в Новороссийске прошел парад в честь Дня военно-морского флота России. Вечером в честь праздника в городе будет дан салют.

Военнослужащие из состава соединений кораблей охраны водного района, подводных лодок, берегового ракетно-артиллерийского соединения, сводной роты женщин-военнослужащих, а также парадные расчеты Пограничного управления ФСБ России прошли торжественным маршем.

Моряки Новороссийской военно-морской базы В акватории Цемесской бухты

провели имитацию боя с освобождением корабля от условных террористов, высадку морского десанта с захватом участка побережья, а также сымитировали поиск и уничтожение морской мины.

Вечером в Новороссийске состоится праздничный концерт. Завершится День ВМФ праздничным салютом.