Король Марокко хочет помириться с Алжиром

Король Марокко Мохаммед VI призвал к восстановлению дипломатических отношений с Алжиром, который разорвал отношения с Рабатом в августе прошлого года из-за спорной территории Западной Сахары. Как отмечает Аль-Джазира, в своей речи, посвященной 22-й годовщине восшествия на престол, король Мохаммед заявил, что стремится установить с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном нормальные отношения между "двумя братскими народами".

"Границы, разделяющие марокканских и алжирских братьев, никогда не будут преградой, препятствующей их взаимодействию и взаимопониманию, - сказал 58-летний монарх, призвав марокканцев "сохранять дух братства, солидарности и добрососедства по отношению к алжирским братьям. - Мы рассматриваем безопасность и стабильность Алжира как часть безопасности и стабильности Марокко. То, что влияет на Марокко, повлияет и на Алжир, потому что они дополняющие друг друга близнецы".

Марокко и Алжир долгое время находились в конфликте из-за спорной территории Западной Сахары, где поддерживаемый Алжиром Фронт ПОЛИСАРИО добивается независимости от правления Рабата. Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021 года, обвинив Рабат во "враждебных действиях". Но в Марокко это решение сочли "совершенно необоснованным".

С 1994 года граница между Алжиром и Марокко закрыта.

С 1970-х годов из-за спорного статуса Западной Сахары - бывшей испанской колонии, которую ООН считает "неавтономной территорией" - происходят столкновения между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Рабат, который контролирует почти 80 процентов территории, настаивает на автономии под своим суверенитетом. Однако Фронт ПОЛИСАРИО хочет проведения референдума о самоопределении под эгидой ООН.

Суверенитет Марокко над территорией был поддержан Вашингтоном в соглашении 2020 года, которое также привело к нормализации отношений Рабата с Израилем.

Алжир, поддерживающий палестинцев, воспользовался возможностью, чтобы раскритиковать растущее военное сотрудничество Марокко с Израилем.

Ссылаясь на "утверждения о том, что марокканцы оскорбляют Алжир и алжирцев", Мохаммед заявил, что это дело рук "безответственных лиц, пытающихся посеять раздор". "Эти сплетни о марокканско-алжирских отношениях совершенно бессмысленны и откровенно ужасны, - добавил он. - Мы не сможем реагировать на внутренние и внешние вызовы без укрепления социальной стабильности и экономики".

Король пообещал реформу семейного кодекса в пользу прав женщин, социальной защиты и контроля над ценами в период растущей инфляции. Он обещал удвоить усилия по вакцинации для борьбы с COVID-19 и поблагодарил сектор здравоохранения, силы безопасности и государственные органы за "самоотверженность и дух ответственности", которые они проявили во время пандемии.

Король-реформатор правит Марокко с июля 1999 года, когда он сменил своего отца Хасана II.