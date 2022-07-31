Синоптики рассказали о погоде 1 августа в Казахстане

31 июл. 17:23

Август в Казахстане начнется с дождей, следует из прогноза Казгидромета.

Сильный дождь в понедельник 1 августа ожидается днем на востоке Павлодарской области, а также на северо-западе Акмолинской области.

Сильная жара сохранится днем на большей части Атырауской области.

Чрезвычайная пожароопасность сохранится на большей части Туркестанской, Кызылординской, Жетысуской, Алматинской, а также на юге Абайской, Жамбылской областей.

В нескольких регионах на понедельник объявлены штормовые предупреждения. Гроза с ветром до 15-20 м/с прогнозируется на западе, юге Абайской области, на юге, востоке Восточно-Казахстанской области, в Западно-Казахстанской области.

На северо-западе Акмолинской области в понедельник ожидается сильный дождь, на севере, западе, юго-востоке региона - гроза, град, сильный ветер при грозе.

В Карагандинской области в понедельник также пройдет гроза. В ночные часы на востоке и в центре области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу, шквал, ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

Также грозу с ветром ждут в Актюбинской области.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Павлодарской области днем пройдет сильный дождь, ночью на юге, днем на большей части региона ожидается гроза, на востоке с градом и шквалом. Ночью в центре Павлодарской области туман. При грозе северный ветер 18 м/с.

В Костанайской области также прогнозируется гроза, ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью и утром на севере области туман.

В Нур-Султане 1 августе будет переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха днем 23-25 градусов, ночью - 12-14 градусов.

В Алматы также переменная облачность, временами дождь, воздух прогреется до 28-30 градусов, в ночные часы - 18-20 градусов.

В Шымкенте в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 32-34, в ночные часы - плюс 18-20 градусов.