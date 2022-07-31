Перспективы участия США в процессах на Южном Кавказе

США приостановили свою деятельность на Южном Кавказе в ноябре 2020 года, когда Азербайджан восставил территориальную целостность, армянский национализм был отброшен на три десятка лет назад, а поддержание порядка в зоне противостояния было закреплено за российскими миротворцами. Однако Вашингтон не собирается отступать от участия в процессах региона, связывающего Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

2022 год должен был стать своеобразным ренессансом западной политики на постсоветском пространстве. После начала российской специальной военной операции на Украине из уст высокопоставленных американских чиновников звучали слова о подготовке к вероятной эскалации с Россией, а весной, впервые с момента проведения миротворческой миссии в зоне ответственности российских миротворцев, были осуществлены масштабные провокации. Однако сложившаяся ситуация показала способность российской армии и дипломатического корпуса отражать внешнюю угрозу. Исходя из этого, в США поняли, что прямая конфронтация с Москвой неприемлема, а действовать на постсоветском пространстве возможно исключительно в рамках текущих процессов.

Каковы же перспективы американской политики на Южном Кавказе? Предоставить площадку для переговоров между Ереваном и Баку администрация США не планирует, поскольку на этом направлении уже существуют конкуренция между Москвой и Брюсселем. Однако использовать этнический фактор в целях политической манипуляции никогда не поздно, тем более что Ереван значительно облегчает работу американской внешней политике. Проблемы между государствами не всегда решаемы силами местных дипломатов, поскольку за кулисами остаются силы, имеющие в своем арсенале возможности по мобилизации человеческого фактора в целях давления на ту или иную политическую элиту. Азербайджану еще предстоит закрепить окончательное восстановление территориальной целостности, поскольку ему противостоит не только жаждущий реванша армянский национализм, но и стоящие за ним силы, готовые руками армянских сторонников сепаратизма делать переговорный процесс уязвимым.

Ереван постепенно отказывается от идеи обсуждения статуса некогда существовавшего на территории Азербайджана непризнанного образования. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян говорит о возможности заключения мирного договора с Азербайджаном без обсуждения какого-либо статуса. По его мнению, предложенный Баку документ, состоящий из пяти пунктов, в полной мере отражает позицию Еревана о нормализации отношений, и у Армении нет территориальных претензий к Азербайджану. Такая позиция дает американским дипломатам возможность предложить свой рамочный проект договора, в котором тот, кто не сумеет помочь Вашингтону закрепиться в регионе, не должен ему же мешать. Поэтому США в лице госсекретаря Энтони Блинкена приветствуют прямой формат переговоров между Арменией и Азербайджаном без участия России, в частности, состоявшуюся в середине июля в Тбилиси встречу между главами внешнеполитических ведомств Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Пока проект всеобъемлющего соглашения прорабатывается участие США в процессах на Южном Кавказе может быть реализовано в ближайшее время на двух направлениях: во-первых, разблокировка транспортных коммуникаций, во-вторых, нормализация армяно-турецких отношений. В первом случае Вашингтон прощупывает настроения в Баку, предлагая свою помощь в реализации дорожных проектов. Во втором - Белый дом рассчитывает упредить оттепель в отношениях между Анкарой и Ереваном. Подталкивать стороны вернуться к риторике вражды Запад не станет, однако в его арсенале всегда есть армянская диаспора, которая может напомнить о якобы непреодолимых условиях по нормализации отношений.