В Севастополе введен высокий уровень террористической опасности

31 июл. 16:40

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о введении в городе высокого, "желтого" уровня террористической опасности после атаки дрона со взрывчаткой на штаб Черноморского флота минувшим утром.

"Провели внеочередное заседание штаба антитеррористической комиссии. Приняли решение о введение "желтого" уровня террористической опасности", - говорится в сообщении Развозжаева в телеграм-канале.

По словам главы города, эта мера исключительно профилактическая: обстановка находится под контролем властей и правоохранительных органов. "Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев. Поэтому призываю всех еще раз сохранять спокойствие, но помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными", - добавил он.

Всего существует три уровня террористической опасности: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".