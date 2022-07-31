Владимир Путин поздравил Эдиту Пьеху с 85-летием

31 июл. 16:19

Сегодня 85-й день рождения отмечает эстрадная певица, народная артистка Эдита Пьеха. Поздравление артистке с юбилеем направил президент России Владимир Путин

"От души поздравляю вас с юбилейным Днем рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус Пьехи, которые по праву снискали ей признание профессионалов и слушателей разных поколений.

Путин пожелал артистке здоровья и благополучия.