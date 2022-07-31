В Волгу попали горюче-смазочные материалы

31 июл. 15:56

Сегодня в акватории реки Волга в Астрахани в районе улицы Панфилова произошло серьезное загрязнение, - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену МЧС в 7:30 утра, выехавшие на место сотрудники управления и лаборатория Росприроднадзора обнаружили радужное маслянистое пятно, общая площадь которого составила более 100 кв м, - передает "АиФ Астрахань".

В регионе организовано взаимодействие с компетентными органами, сейчас уточняется информация по происшествию.