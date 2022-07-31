Авария оставила без воды часть центра Краснодара

31 июл. 15:43

Сегодня днем из-за аварии без воды остались жители нескольких многоквартирных домов в центре столицы Кубани, сообщает городской ЕДДС.

Причина аварии - утечка подземного водопровода холодного водоснабжения диаметром 100 мм. Сотрудники ЖКХ района уже начали аварийно-восстановительные работы, - передает "АиФ-Юг".

Исторически город ограничен природными источниками воды, и подаваемого ее объема едва хватает жителям. Летом потребление воды увеличивается примерно на десять тысяч кубов из-за наплыва туристов.