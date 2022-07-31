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На границе Ирана и Афганистана опять стреляют

На границе Ирана и Афганистана опять стреляют

Сегодня днем на границе Ирана и Афганистана произошли вооруженные столкновения между иранскими пограничниками и силами запрещенного в России движения "Талибан", - заявил глава района Гильменд (Хирманд) провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде.

"Только что произошли столкновения между иранскими пограничниками и талибами на границе района Гильменд. Столкновения между пограничниками и группировкой движения продолжаются", - цитирует его иранское информационное агентство IRNA.

Что касается возможных жертв, Баразанде отметил, что "этот вопрос в настоящий момент выясняется". О причинах инцидента не сообщается. 

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