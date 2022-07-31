Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину России

31 июл. 15:00

Президент РФ Владимир Путин сегодня подписал указ об утверждении Морской доктрины России. Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада, документ опубликован на сайте Кремля.

"В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", - говорится в указе, передает РИА Новости.

Выступая на Главном военно-морском параде, президент отметил, что в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.

"Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - рассказал он, назвав ключевым фактором возможности военно-морского флота.

"Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу", - подчеркнул Путин, добавив, что флот с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям и постоянно совершенствуется.

В новой Морской доктрине определены основные угрозы национальной безопасности.

"Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", - говорится в доктрине.

Помимо этого, к угрозам относится продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизация учений альянса в акваториях морей, прилегающих к ее территории.

В документе также перечисляются ключевые риски для морской деятельности, среди которых - существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем, несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач, международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний, отсутствие достаточного количества пунктов базирования для кораблей и судов ВМФ за пределами России.

Отдельно как новый риск называются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний. Так, пандемия COVID-19 привела к геополитической неопределенности и глобальному экономическому кризису. Этот кризис, говорится в доктрине, связан со стремлением ведущих иностранных государств изменить миропорядок, усилить тенденции к свертыванию процессов глобализации, борьбе за лидерство в мире, а также повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности.

В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним отнесены, в частности контроль, обеспечение безопасности и развитие Арктики и Севморпути.

В разделе II доктрины отдельно уточнены национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности России в Мировом океане.

"Национальные интересы Российской Федерации как великой морской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море", - сказано в документе.

Среди них - независимость, государственная и территориальная целостность, незыблемость суверенитета страны на внутренние воды, территориальное море, их дно, недра, воздушное пространство над ними, обеспечение прав и юрисдикции в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, сохранение статуса великой морской державы в условиях полицентричного мира, укрепление обороноспособности, развитие морского потенциала, свобода открытого моря и свобода доступа к глобальным транспортным коммуникациям.

Приоритетным направлением российского судостроения согласно документу является обеспечение возможностей строить авианосцы.

"Приоритетными направлениями судостроительного комплекса Российской Федерации являются… Обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота", - говорится в документе.

Также Владимир Путин пообещал большие позитивные перемены во флоте в приморских регионах: "Мы продолжим масштабное строительство кораблей и судов, программы морских научных исследований. Большие позитивные перемены произойдут в приморских регионах", - отметил президент.