В ДТП с маршруткой на Ставрополье погибли пять человек

31 июл. 14:58

Сегодня днем на Ставрополье маршрутное такси столкнулось с легковушкой, погибли пять человек, в том числе один ребенок, - сообщает региональное ГУМЧС РФ.

"В 13.05 мск на автодороге Астрахань-Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель" с легковым автомобилем. В результате ДТП оба автомобиля загорелись. Пять человек погибли, из них один ребенок, еще пять человек госпитализированы в Петровскую больницу", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 17 человек и семь единиц техники МЧС региона.