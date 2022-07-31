СМИ: Антироссийские санкции самоубийственны для ЕС

31 июл. 14:44

Антироссийские санкции Запада "ведут к самоубийству" ЕС, - заявил лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галуа, - пишет Daily Express.

Санкционную войну необходимо остановить, в противном случае Европа может погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории, - считает эксперт.

"Инфляция подскочила до 8,9%, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару", - заявил Галуа, отметив, что антироссийские санкции наносят больше вреда Европе, чем Москве, и рецессия в странах еврозоны стала очевидна, передает "АиФ".

Галлуа уверен, что ЕС не сможет заменить российские нефть и газ. Страны Евросоюза покупают топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро делать это стало еще дороже, - подчеркнул эксперт.