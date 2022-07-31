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Калын: перевозка украинского зерна может стартовать уже завтра

Калын: перевозка украинского зерна может стартовать уже завтра

Первый корабль с украинским зерном может покинуть Украину уже завтра, - сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины", - приводит слова Калына турецкая газета Star, передает РИА Новости.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, которые предполагают вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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