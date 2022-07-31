Индонезийский лоукостер Citilink запустит рейсы в Узбекистан

31 июл. 13:59

Индонезийский лоукостер Citilink намерен запустить рейсы между Индонезией и Узбекистаном, - стало известно по итогам переговоров представителей Узбекистана с коммерческим директором индонезийской авиакомпании Citilink Ихваном Агусом.

Индонезийской стороне была представлена подробная информация о возможности организации транзита через Бухару или Самарканд для Citilink при осуществлении полетов в рамках программы зиерат-туризма "Умра-плюс" и "Узбекистан-плюс", и коммерческий директор компании оценил такую возможность как очень перспективную: по его мнению, индонезийские граждане "устали от однотипных поездок через Стамбул" в город Джидда, и маршрут через Узбекистан, который является популярным местом исламской цивилизации, считается очень конкурентоспособным, - сообщает Podrobno.uz.

Для обсуждения вопроса возможности аренды дополнительного борта коммерческий директор Citilink предложил организовать очередную совместную трехстороннюю встречу с руководством материнской компании Garuda Indonesia.