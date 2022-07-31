В Иране насчитали уже 69 жертв наводнений

31 июл. 13:43

В результате мощных наводнений в Иране погибли по меньшей мере 69 человек, - сообщил сегодня заместитель главы Организации по чрезвычайным происшествиям республики Нежад Джахани.

"Последние данные свидетельствуют о гибели 69 человек в разных районах страны, шесть из них - граждане Ирака. Еще 45 человек числятся пропавшими", - цитирует его иранское информационное агентство ISNA.

Стихийным бедствием охвачены 24 из 31 провинции Ирана, больше всего пострадали Бахтиария, Исфахан, Йезд, Лурестан, Мазандеран, Тегеран и Чехармехаль.