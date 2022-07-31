Временным главой ПФР стал Сергей Чирков

31 июл. 13:29

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сменил руководство Пенсионного фонда, освободив от должности Андрея Кигима, - сообщили в пресс-службе кабмина.

"Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. …Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

До этого Чириков был заместителем председателя правления ПФР. Работать в фонде он начал в 2001 году, в 2007-м возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, а с июля 2012 по июль 2018 был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий.

Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 года, а до того восемь лет руководил Фондом социального страхования. Также он дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности и Российского союза автостраховщиков.