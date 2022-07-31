На трассе "Каспий" под Волгоградом погиб экипаж "Приоры"

31 июл. 13:12

Сегодня утром под Волгоградом погибли водитель и три пассажира автомобиля "Лада Приора", - сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

Авария произошла на трассе Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе: 21-летний водитель "Приоры" не справился с управлением и съехал с автодороги, после чего автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП водитель, 24-летний, 26-летний и 20-летний пассажиры автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции, передает РИА Новости.