СМИ: Германия не выживет без российского газа

31 июл. 12:56

В ближайшие пять лет ФРГ не сможет отказаться от газа из России, - заявил сегодня премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, пишет немецкая газета Zeit ("Время").

Правительству Германии следует принять эту "горькую правду".

"В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля", - поведал Михаэль Кречмер, передает ТАСС.

Граждане страны пока не осознают последствий повышения цен на газ, - отметил политик, напомнив: в ФРГ стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы "людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах".

Позиция "никогда больше не получать сырье из России" ошибочна, - добавил премьер.