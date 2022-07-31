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Эрдогану прочат Нобелевскую премию мира

Эрдогану прочат Нобелевскую премию мира

Соглашение по зерну было триумфом Реджепа Тайипа Эрдогана, он заслуживает Нобелевскую премию мира за сделку с Россией и Украиной по экспорту украинского зерна через Черное море, - заявил бывший замминистра обороны США Дов Закхейм.

"Внешняя политика Эрдогана может быть агрессивной и непоследовательной, но сделка стала возможной только потому, что ему удалось сохранить хорошие отношения с двумя сторонами конфликта. Его авторитарная внутренняя политика делает маловероятным, что либеральный норвежский Нобелевский комитет уделит ему много внимания, но, безусловно, Эрдоган заслуживает, по крайней мере, номинации на Нобелевскую премию мира", - написал Закхейм для американского издания The Hill, пишет URA.RU.

Напомним, зерно не могли вывезти из Украины из-за заминированных вод Черного моря, что угрожало миру продовольственным кризисом. Турция и Россия заключили договор о транспортировке зерна через Черное море при свидетельстве генсека ООН, аналогичный документ подписала Украина.

Зерно вывезут в ближайшее время – как сообщил сегодня турецкий телеканал CNN Türk, первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми с Украины достигнет территориальных вод Турции 3 августа.

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