В России за сутки прибавилось почти 12,5 тыс больных коронавирусом

31 июл. 12:30

За минувшие сутки в России выявили 12 498 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 31 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 982 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 39,9%", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Рост числа госпитализаций отмечен в 17 регионах, снижение - в 62, ситуация не изменилась в шести субъектах.

Всего за сутки в стране выздоровели 6056 человек, что на 2,5% меньше в сравнении с 30 июля.