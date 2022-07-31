Украина переходит к методам откровенного терроризма

31 июл. 12:18

Украина сегодня утром нанесла удар боевым беспилотником по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал эту атаку "тактикой откровенного терроризма".

Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности были отменены. Как уточнили в пресс-службе флота, на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.

"Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Компетентные службы досконально выяснят все обстоятельства атаки.

"Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесен в День ВМФ", - подчеркнул Константинов, выразив уверенность, что из случившегося будут сделаны самые серьезные выводы, и ответ не замедлит себя ждать.

"Нужно так дать им по рукам, чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.

Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, - заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Меры, которые были предприняты - отмена мероприятий - вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением", - сказал Затулин, добавив, что преследуемая украинскими властями цель "запугать" не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России.