В провинции Западный Азербайджан погибли двое иранских пограничников

31 июл. 11:58

Минувшим вечером во время патрулирования района в приграничном уезде Салмас провинции Западный Азербайджан погибли двое иранских пограничников.

Отдел по связям с общественностью командования пограничной охраны провинции Западный Азербайджан сообщил в своем заявлении, что два солдата пограничного полка округа Салмас провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана были убиты во время патрулирования и охраны границ, - передает иранское информационное агентство Mehr.

Напомним, округ Салмас имеет общие границы с Иракским Курдистаном на западе и Турцией на северо-западе.