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Украинские министры заверили Хулуси Акара в готовности к отправке зерна

ANADOLU

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар побеседовал по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

Состоялся обмен мнениями о подготовке к началу отгрузки зерна и деятельности Совместного координационного центра в Стамбуле, - сообщили в Минобороны Турции, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Министры заявили, что техническая часть вопроса завершена, по завершению подготовительных работ отгрузку планируется начать как можно скорее. Также главы ведомств выразили удовлетворение тем, что сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве друг с другом.

ФОТО ANADOLU
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