Армянские военные снова обстреливали позиции армии Азербайджана

31 июл. 11:19

С вечера 30 июля и в течение ночи 31 июля подразделения армянских Вооруженных сил подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении Гедабекского и Кяльбаджарского районов на государственной границе, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальном сайте.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных отрядов на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района", - сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

В указанных направлениях подразделениями Вооруженных сил станы были приняты адекватные ответные меры, - добавили в Минобороны.