Россия празднует День Военно-морского флота

31 июл. 11:00

Сегодня, 31 июля, Россия отмечает День Военно-морского флота страны. В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад, который принимает верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Президент России выступит с речью, и кроме приема парада он по традиции осмотрит парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

Перед началом парада президент подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России. Церемония прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, - сообщили в пресс-службе Кремля.

"В этом году парад особый. Он посвящен 350-летию со дня рождения основателя нашего города и мощного российского флота Петра Великого", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, которого цитирует сайт городской администрации.

Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, - заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Военно-морского флота на сайте министерства.

"Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства", - отметил министр, поблагодарив ветеранов, которые участвуют в патриотическом воспитании молодежи и сохраняют традиции легендарных предшественников, а также поздравил военнослужащих, тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Генерал армии пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".

В главном военно-морском параде примут участие более 3 тыс военнослужащих, 40 кораблей и катеров, подводных лодок и парусных судов, а также 42 воздушных судна. В парадном строю по Неве будут задействованы 17 кораблей и катеров, включая символ праздника выпускников "Алые паруса" - бриг "Россия".

Перед парадом в Петербурге зажгли огни на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова. На Кронштадтском рейде парадным строем пройдут 10 кораблей и одна подводная лодка, а днем жители и гости Петербурга смогут посетить некоторые корабли на набережной Лейтенанта Шмидта, а также на Английской набережной. Завершится же парад торжественным прохождением парадных расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью. После того как на Дворцовой площади завершится концертное исполнение знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", запланирован праздничный салют.

Военно-морские парады пройдут и в других регионах России - во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Новороссийске, дагестанском Каспийске и сирийском Тартусе. Так, в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота России на Каспийском море в Каспийске примут участие корабли ВМС Азербайджана, они уже прибыли на рейд. Всего на праздничных мероприятиях здесь будет задействовано 40 кораблей, катеров и судов, более 20 единиц военной техники и около 500 военнослужащих.

А вот в Севастополе все мероприятия ко дню ВМФ отменены из соображений безопасности. Такое решение было принято после того, как украинский беспилотник нанес удар по штабу Черноморского флота в городе федерального значения, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал он.

Напомним, День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину. В этом же году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов рассказал, что в этот раз в параде примут участие 47 кораблей и 42 воздушных судна. Среди нововведений - женский экипаж и большое количество парусников.