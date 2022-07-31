Газ снова растет в цене на бирже в Европе

31 июл. 10:56

Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50%, с $1180 за тысячу кубометров в прошлом месяце до порядка $1805 в этом, - следует из расчетов на основе данных лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF (с ближайшей поставкой в августе и сентябре) торговались в июле в диапазоне $1530-2385 за тысячу кубометров, тогда как в 2021 году в этом же месяце они находились на уровне ниже $500, - передает РИА Новости.

"Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из России и неопределенность с перспективами их восстановления", - пояснил руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.