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Столичный регион ждет комфортная летняя погода

Столичный регион ждет комфортная летняя погода

Сегодня столичный регион ждет переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 26 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве 23-26 градусов, в Подмосковье - 23-24", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет северным, его скорость составит 1-6 м/с, а атмосферное давление будет меняться мало и достигнет 750 мм рт ст, - добавил синоптик.

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