Ночная авария с автобусом во Владимире унесла три жизни

31 июл. 10:30

Три человека погибли, еще 10 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса во Владимире.

"Накануне в районе 21:20 в микрорайоне "Загородный парк" города Владимира произошло столкновение иномарки и рейсового автобуса", - сообщает портал МВД Медиа.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся в сторону города Радужный. В салоне автобуса находились около сорока пассажиров.

"В результате аварии водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте, еще два пассажира, находившиеся в салоне легкового автомобиля, а также восемь пассажиров автобуса пострадали и доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - отмечается в сообщении.

На месте ДТП работают инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, они устанавливают обстоятельства аварии.