СМИ: в центре Кабула прогремел взрыв

31 июл. 10:01

Сегодня утром в центре Кабула прогремел взрыв, сообщил афганский телеканал TOLOnews.

Факт взрыва уже подтвердил представитель министерства внутренних дел Абдул Нафи Такур. Подробности о его характере или наличии жертв не приводятся. Очевидцы предполагают, что взрыв мог быть вызван ракетным ударом, - передает ТАСС.

По данным телеканала Ariana, инцидент произошел в столичном квартале Вазир-Акбар-Хан.

Пока никакая группировка не взяла на себя ответственности за взрыв. Жители афганской столицы сообщили, что слышали утром в городе несколько взрывов.