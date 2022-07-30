В "Зарядье" воплотили кинематографическую летопись Москвы

Сегодня вечером в Большом амфитеатре парка "Зарядье" прошел праздничный концерт "В главной роли - Москва", посвященный 90-летию Москино. Звезды театра и кино в сопровождении оркестра исполнили песни из любимых многими фильмов, что, по задумке организаторов, должно было стать воплощением кинематографической летописи столицы.

"Мало какие организации доживают до такого серьезного возраста. Нам 90 лет. Москино жило одной жизнью, одним ритмом, бедами, счастьем и успехами со своим городом, с Москвой. Поэтому сегодня оно прекрасное, счастливое, в общем, достаточно успешное, - заявила "Вестнику Кавказа" продюсер, киновед, генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. - Сегодня Москино – это 13 зимних и три летних кинотеатра. Три года назад была создана Московская кинокомиссия, чтобы помогать отечественным кинематографистам снимать кино в нашем мегаполисе... Мы гордимся, что являемся киносетью города миллионщика. Быть государственной киносетью такого города – большая честь и большая ответственность. Мы очень много делаем социальных программ, показываем кино для самых маленьких, для детей, для пожилых. Наши друзья - "Московское долголетие". Мы делаем много бесплатных программ. И сегодня тоже наш замечательный концерт абсолютно бесплатный. Сегодня наши любимые зрители "Зарядья" и всей Москвы слышат любимые мелодии самых любимых фильмов, в том числе "Мимино", который тоже снимался в Москве".

В концертных номерах также отразился образ Москвы, какой мы видим ее в "Волге-Волге", "Покровских воротах", "Служебном романе", "Стилягах" и многих других фильмах. На больших экранах зрители увидели отрывки из лучших кинороманов, где один из главных героев – Москва. Можно было проследить, как менялась столица и ее образ в кинематографе, как воспевали Москву и вдохновлялись ей советские и российские сценаристы, режиссеры, актеры.

"Песню о Москве" из кинофильма "Свинарка и пастух", 1941 года и "Разговор со счастьем" из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", 1973 года исполнил актер Александр Олешко. "Это счастливая возможность спеть песни, без которых невозможно себе представить жизнь человека, любящего свою страну, советский кинематограф, режиссеров, актеров, творцов. Это великие фильмы, великие песни, великая поэзия, великая музыка. Символично, что концерт проходит в самом сердце Москвы. Здесь мы поем о том, что необходимо помнить о жизни, о любви, о радости, о преданности. Вот такие прекрасные чувства… "Песню о Москве" я когда-то имел честь петь вместе с Владимиром Зельдиным. Вообще, я мог бы спеть все песни этого концерта и не понимаю, зачем кого-то еще пригласили. Я мог бы дать сольный концерт, и это было бы прекрасно. Но здесь много хороших артистов, поэтому концерт очень интересный и разнообразный", - сказал Олешко "Вестнику Кавказа".

Песни "У природы нет плохой погоды" из "Служебного романа", 1977 года и "Александра" из кинофильма "Москва слезам не верит" исполнила актриса Марина Зудина. "Кино –огромная часть моей жизни. Я дебютировала в фильме "Валентин и Валентина", и основной составляющей этого фильма тоже была Москва. Многие сцены мы снимали как раз недалеко от того места, где сейчас находится "Зарядье". А что касается песен, то они для меня в первую очередь связаны с кино, а потом уже с Москвой", - сказала Зудина "Вестнику Кавказа".

Также сегодня в "Зарядье" можно было услышать "Лодочку" из "Верных друзей" в исполнении Станислава Дужникова, "Тишину за Рогожской заставою" из "Дома, в котором я живу" в исполнении Олега Отса, "А годы летят" из "Добровольцев" и "Добрый город" из "Дайте жалобную книгу" в исполнении Полины Агуреевой. "Я шагаю по Москве" из одноименного фильма Станислав Дужников спел дуэтом с Аглаей Шиловской. Дарья Антонюк, победительница "Голоса", актриса МХТ им. Чехова исполнила "Нежность" из фильма "Три тополя на Плющихе". "Чито-гврито" из "Мимино" спел актер Гия Перадзе. "Песенку об Арбате" из "Покровских ворот" исполнила Валерия Шкирандо. И завершился концерт песней "Дорогие мои москвичи" из того же фильма в исполнении всех актеров, выступавших на концерте.

Заметим, что этим летом в парке "Зарядье" проводится целая серия масштабных мероприятий: Фестиваль детских школ искусств, Московский фестиваль джаза, Московская неделя моды. А сегодняшний концерт стал главным событием в череде праздничных событий, приуроченных к 90-летию Москино, которые будут проходить до конца 2022 года на разных городских площадках.