Папа римский задумывается об уходе

30 июл. 21:42

Папа римский Франциск не исключил, что может отойти от дел из-за состояния здоровья.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме", - заявил он на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады.

Как сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ, Франциск считает, что в его годы и в связи с больным коленом, из-за которого он перемещается в инвалидном кресле, ему необходимо либо беречь силы, либо рассмотреть "возможность отойти в сторону".

Папа выразил мнение, что в этом не будет никакой