Москва увидит европейские оперы в кино

30 июл. 21:32

В кинотеатрах сети "Москино" в августе состоятся показы опер европейских театров. Об этом сообщает пресс-служба сети.

"С 7 по 30 августа в кинотеатрах "Москино" пройдут показы "Опера в кино". В программе представлены самые бессмертные и популярные постановки лучших европейских театров - от "Тоски" Пуччини до "Волшебной флейты" Моцарта", - пояснили в "Москино".

Также зрители увидят оперы "Дон Карлос", "Фиделио", "Платея", "Лючия ди Ламмермур" и другие.

Показы будут проходить в кинотеатрах "Салют", "Вымпел" и "Искра", подробное расписание опубликовано на сайте "Москино".