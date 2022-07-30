"Блумберг" назвало возможного автора идеи о продаже российского газа за рубли

30 июл. 21:13

Инициативу о продаже российского газа за рубли предложил помощник президента России Максим Орешкин, пишет агентство "Блумберг" со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, именно Орешкин - автор "таких ключевых идей, как газ за рубли".

Помощник президента не стал комментировать эту информацию, уточнив лишь, что "положительно" оценивает действие новой схемы.

В статье также утверждается, что Орешкин был задействован в подготовке планов по предотвращению последствий отключения российских банков от SWIFT и выступал против призывов к усилению госрегулирования в экономике.

В интервью агентству помощник главы государства заверил, что РФ "не собирается отказываться от рыночной экономики".

"Наоборот, она движется в противоположном направлении. Частная инициатива сейчас особенно поощряется. Это постоянно отмечает президент в своих выступлениях", - обратил внимание он.

Помимо прочего, "Блумберг" пишет, что после начала спецоперации на Украине Орешкин стал "ключевым членом внутреннего круга президента по вопросам экономической политики", куда входят, по его данным, и зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин и замминистра финансов Владимир Колычев.